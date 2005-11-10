Italia U21-Polonia U21 6-2: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
ieri alle 21:52Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
05.10.2026 21:52Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Italia (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Faticanti (56' Lipani), Ndour; Liberali (56' Fini), Cisse (62' Camarda), Koleosho (79' Cherubini). All.: Baldini
Polonia (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Monka, Ede, Gurgul; Kowalczyk (72' Duda), Kocaba (65' Oyedele); Urbanski (56' Zewlakow), Mazurek, Pienko (56' Drachal); Bak (46' Mikolajewski). All.: Brzeczek
Arbitro: Florian Badstubner (Germania)
Marcatori: 16' Koleosho (I), 27', 54' Ndour (I), 59' Lipani (I), 65' Mikolajewski (P), 66' Fini (I), 85' Zewlakow (P), 86' Cherubini (I)
Ammoniti: Palmisani (I)
Articoli correlati
Roma, il nome di Oosterwolde non è ancora stato depennato. Occhio a gennaio
Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Dario Canovi: “Senza infortuni Scamacca da big. Pio Esposito primo nella Top100? Giusto così. Italia, bravo Mancini”
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, Nations League: dove vedere Croazia-Spagna e Inghilterra-Repubblica Ceca
00:04 Altre Notizie
San Cataldo, Carlucci scherza: "Ero al sushi, nel biscotto della fortuna c'era scritto Ibarbo!"
Ieri
17:22 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioSerie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
16:56 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioJuve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"