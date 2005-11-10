Juventus-Omonia Nicosia 4-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumi (21’ st McKennie), Kelly; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (21’ st Koopmeiners), Cabal (1’ st Celik); Conceicao (41’ st Kolo Muani), Ekhator (21’ st Woltemade), Boga. A disp.: Pinsoglio, Vicario, Turco, Bremer, Merola, Alajbegovic, Durmisi. All.: Spalletti
Omonia Nicosia (4-2-3-1): Kaminski; Nego (14’ st Balkovec), Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou (14’ st Brouwers), Maric; Tanase (1’ st Costa), Tankovic (25’ st Neophytou), Montnor; Kakoullis (1’ st Diony). A disp.: Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Panagiotis. All.: Berg
Arbitro: Barrott (Inghilterra)
Marcatori: 15’ Satka (O), 37’ Cambiaso (J), 43’ Ekhator (J), 68’ Conceicao (J), 73’ Boga (J)
Ammoniti: Lucumi (J); Tanase (O), Balkovec (O)