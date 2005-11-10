Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia in rimonta dopo la 3 giorni europea
Gaetano Mocciaro
Una buona tre giorni di coppe permette all'Italia di essere in scia per conquistare un posto extra per la Champions League 2027/28. Un giovedì propizio con tre vittorie che va ad aggiungersi ai due successi e altrettanti pareggi ottenuti nell'ultimo turno del massimo torneo continentale. Restiamo ancora indietro ma le distanze dal secondo al settimo posto sono minime. Ricordiamo che solo le prime due federazioni saranno premiate con un posto in più.
RANKING UEFA PER IL POSTO EXTRA IN CHAMPIONS
1. Inghilterra 10.708 (9 squadre in corsa su 9)
2. Portogallo 9.900 (5 su 5)
- - -
3. Belgio 9.725 (5 su 5)
4. Germania 9.571 (7 su 7)
5. Turchia 9.500 (4 su 5)
6. Spagna 9.281(8 su 8)
7. Italia 9.214 (7 su 7)
8. Paesi Bassi 8.666 (6 su 6)
9. Francia 8.571 (7 su 7)
10. Norvegia 8.000 (4 su 5)
10. Danimarca 8.000 (4 su 4)
12. Grecia 7.200 (4 su 5)
13. Austria 6.600 (3 su 5)
14. Croazia 5.750 (2 su 4)
15. Azerbaigian 5.625 (1 su 4)