Ci sono sempre partite nelle partite. Lo dicono spesso gli allenatori. A Banja Luka forse è stato l'esempio più lampante di come l'andamento del match fra il Borac e l'Atalanta abbia preso una strada differente, per fortuna degli uomini di Sarri, negli ultimi minuti del match. Fino a quattro minuti dal novantesimo la Dea infatti era sotto di due reti in una gara dove gli errori sotto porta, alcuni davvero macroscopici, avevano fatto la differenza. Poi la zuccata vincente di Krstovic ha rimesso tutto in piedi accendendo il finale.

Il rosso a Pascual al 74'

A dire la verità l'episodio determinante è stato il rosso sacrosanto ai danni di Pascual al minuto numero 74. Il numero 3 della formazione bosniaca, entrato da poco sul terreno di gioco, ha abbattuto Rowe lanciato a rete guadagnando la via anticipata degli spogliatoi. Dodici minuti più tardi poi è arrivata la rete dell'ex Lecce che ha accorciato le distanze ed infine la seconda espulsione di serata di Herrera per un intervento killer ai danni di Zalewski.

La rimonta nel finale

Il resto lo conosciamo bene come è andato a finire. Prima Kolasinac in mischia pareggia i conti proprio alle porte del recupero. Ed infine quattro minuti più tardi la ciliegina sulla torta di Maurizio Sarri di Zappacosta che ha fatto esplodere la gioia in campo, in panchina ma soprattutto nel settore ospiti dove erano presenti tanti tifosi atalantini. Al gelo di Banja Luka, ma felici.