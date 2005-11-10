Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia inaugurale di Casa Pablito della Paolo Rossi Foundation, ha inviato il seguente messaggio:

"Con l’inaugurazione della prima Casa Pablito presso l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, la memoria di Paolo Rossi, indelebilmente associata alle sue straordinarie gesta calcistiche e al trionfo italiano nei Mondiali del 1982 in Spagna, si rinnova nella forma più alta, quella del sostegno e della solidarietà nei confronti di chi lotta contro il cancro.

Quanti si trovano ad affrontare prove così dure e dolorose, oltre a terapie efficaci, chiedono ascolto, vicinanza e la certezza di non essere lasciati soli in momenti di dolore e di preoccupazione, per sé stessi e per i propri cari. La struttura inaugurata oggi, nell’ambito di un’iniziativa benefica che i promotori intendono sviluppare in Italia e poi all’estero, si ispira dichiaratamente a un modello di umanizzazione delle cure. Facilitare l’accoglienza del paziente e della sua famiglia accanto ai luoghi di ricovero ospedaliero, risparmiando loro fatiche e l’onere di coprire talvolta lunghe distanze, contribuisce a mantenere la persona al centro del percorso terapeutico, riconoscendone la dignità anche nei momenti di maggiore fragilità. In questo approccio sono così richiamati i valori della nostra Costituzione a tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Alla Paolo Rossi Foundation, che ha voluto e promosso questo progetto, e a quanti hanno contribuito a realizzarlo - medici, operatori, volontari e sostenitori - rivolgo un sentito apprezzamento. Paolo Rossi è stato amato in Italia e nel mondo per il suo talento, ma ancor più per la semplicità, l’umiltà e l’umanità con le quali ha saputo viverlo. È questo esempio, anche nella malattia, più ancora delle sue vittorie sportive, trova oggi una nuova modalità di manifestarsi concretamente al fianco di chi soffre".