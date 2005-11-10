Una vittoria di cuore, carattere e orgoglio: nella quarta giornata della fase a campionato di Conference League, l'Atalanta firma una rimonta incredibile sul campo del Borac Banja Luka passando dallo 0-2 al 3-2 negli ultimi sette minuti grazie alle reti di Krstovic all'86', Kolasinac al 90' e Zappacosta al 93'.

Al termine della sfida, che proietta i nerazzurri a quota sette punti al quattordicesimo posto in classifica, il centrocampista Mario Pasalic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la serata.

Che lettura possiamo dare a questa partita senza senso, visto che fino a dieci minuti dalla fine era inimmaginabile pensare anche soltanto di poterla pareggiare?

"Sì, guardando la gara fino all'ottantesimo minuto non pensavamo neanche di raddrizzarla, né tantomeno di vincerla. Ci siamo riusciti anche per gli episodi che sono successi, ma credo che abbiamo creato tanto in questa partita, pur sbagliando molto: io per primo ho avuto due belle occasioni. Siamo contenti di averla ribaltata e ci prendiamo questi tre punti che sono importantissimi."

Sembrava pazza la rimonta contro l'Inter, ma questa sera lo è stata ancora di più. Perché in certi momenti della partita vi eclissate e subite così tanto l'avversario?

"Non lo so, c'è tanto da analizzare perché è vero che andare così sotto in ogni partita è difficile e non sarà sempre possibile rientrare in gara. Nelle ultime due ci siamo riusciti e questo è anche un bel segnale di carattere da parte di questa squadra e di questo gruppo. Per le prossime sfide cercheremo di iniziare noi a comandare la partita."

Pensavi che fosse così complicato il passaggio dalla filosofia di gioco precedente a quella attuale?

"Sì, certo, ce lo aspettavamo tutti. Si sapeva che sarebbe stato completamente diverso, bisogna avere pazienza e andare avanti."

Con il rientro degli infortunati ci sarà la possibilità di fare turnover e ricaricare le batterie. Partite così aiutano anche a dare una spinta a livello di autostima e fiducia per il prosieguo?

"Certo, ci aiuta tanto avere tutti a disposizione. Abbiamo attraversato un periodo molto difficile con gli infortuni, ora lo abbiamo superato e guardiamo alle prossime partite cercando di chiudere bene questo 2026."