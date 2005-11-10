Jeff Ekhator, attaccante della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Europa League contro l'Omonia Nicosia nella quale ha segnato il suo primo gol in maglia bianconera: "Una bellissima serata, sono contentissimo. Ringrazio compagni e staff per la fiducia che mi hanno dato".

L'infortunio ti ha frenato?

"È iniziata così, capita. L'importante è rialzarsi e andare ancora più forte. Io sono qua per sostenere mister e squadra".

Come si riparte dopo una vittoria del genere?

"Questa è finita e l'archiviamo. Ora pensiamo al Como che è una partita molto importante".

Qual è il tuo obiettivo?

"Aiutare la squadra il più possibile, continuare ad andare forte in allenamento. Tutto il resto viene da sé".

Cosa ti chiede Spalletti?

"Mi chiede di fare quello che so fare: andare in profondità, tenere palla. Ho ancora margini di miglioramento. Per il resto mi fa stare tranquillo, senza pensieri".