Promessa al Genoa, certezza al Bologna, favolosa sorpresa nella prima parte di stagione con la Juve, poi insostituibile, eclettico, fischiato, deludente, nazionale senza alternative, unica certezza per una fascia senza padroni in bianconero, ma mai incisivo, mai continuo, mai davvero al livello dei grandi difensori della storia della Juventus. Sono solo alcune delle fasi della seppur breve, e allo stesso tempo lunghissima, carriera di Andrea Cambiaso.

L'ennesima ripartenza, le dieci vite di un giocatore ancora a caccia della sua dimensione

Che anche stasera non stava brillando prima del gol ricuci-partita, in una gara che alla Juventus stava sfuggendo dalle mani senza che nemmeno se ne accorgesse. Il sinistro a girare dell'esterno italiano ha avuto l'effetto di un triplo caffè sulla Vecchia Signora, svegliata dal torpore dalla giocata dell'esterno e dalla prova da leader del collega Gatti, un altro a caccia di spazio e certezze.

Che sia la volta buona per una nuova fase della carriera di Cambiaso, che a 26 anni va a caccia di un ruolo da protagonista che possa trasformarlo non solo in un punto di riferimento per la squadra attuale, ma soprattutto in un difensore che possa onorare la grande storia bianconera in termini di interpreti del reparto arretrato. E i nomi si sprecano.