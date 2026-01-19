Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juventus ha dei limiti ma adesso è una squadra

La Juventus ha dei limiti ma adesso è una squadraTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:14Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANTONIO PAOLINO per BIANCONERANEWS.IT

La sconfitta di Cagliari rimette in gioco i limiti offensivi di una squadra che costruisce tanto ma non riesce ancora a concretizzare a dovere
La Juve è molto più squadra di qualche tempo fa. La palla gira con verticalizzazioni e situazioni ripetute, ma la velocità non compensa i numerosi sforzi. Tutto questo non basta però ancora in certe partite sporche dove le difese reggono solo per la bassa intensità nel creare spazi e nello sfruttare la mole di occasioni.
Questa squadra ha dei limiti negli ultimi venti metri dove non ha un attaccante di peso, da ultimo tocco. Gli offensivi sono più da raccordo e da attacco alla profondità, ma quasi inconcludenti quando c'è bisogno di fisicità, potenza e tiro.

La Juve non gioca male, costruisce tanto ma concretizza molto meno. Tira poco da dentro l'area e manca del tiro da fuori: un fondamentale che aiuterebbe e non poco. Ecco perché il primo rinforzo dovrebbe rispondere a questa esigenza. Siamo però alle solite: quando non si vince parte la caccia alle streghe da parte di chi nasconde la verità dietro al solo risultato. Ed un problema tutto nostro, della nostra tifoseria e di chi ha nella critica la sua forma massima di godimento. Difficile trovare un peggiore in campo. Facile invece individuare i (soliti) limiti della rosa. Le giocate non sono sbagliate, ma mancano di velocià e costanza. Additare Spalletti come responsabile per qualche discutibile scelta è cattiveria gratuita, così come pregiudizievole l'attacco a Koopmeiners: non ha demeritato ma si ritrova ad essere la valvola di sfogo di chi concepisce il calcio solo dal risultato. Fortuna per Di Gregorio che se l'è guardata dalla panchina, altrimenti quel gol preso da Perin gli sarebbe costato il doppio passaggio nel tritacarne della critica.

La sconfitta brucia ma è un risultato che non cambia nulla a livello di obiettivi. Questa è una squadra che va certamente migliorata: i limiti sono stati smussati, ma la qualità non la si modifica con una sola sequenza di vittorie. Serve un mercato fatto non tanto per avere i doppioni in rosa. Servirebbe un centrocampista dal tiro facile e un'attaccante di peso. A Spalletti verrà proposto un biennale, non è sicuramente lui il problema e forse è addirittura l'unica scelta che mette quasi tutti d'accordo per il futuro. Mateta è il profilo meno sbagliato, più che giusto, per cambiare volto all'attacco e renderlo più tosto. Chiesa potrebbe servire, ma non è la priorità e soprattutto diventerebbe un "doppione" ingombrante principalmente per Yldiz. Meglio continuare a battere sullo stesso ferro abituando la squadra a ripetere le giocate più difficli fino a renderle quasi naturali. Per sfinimento e non sempre cambiando i protagonisti più o meno azzeccati.

Articoli correlati
È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza... È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1' Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Altre notizie Altre Notizie
La Juventus ha dei limiti ma adesso è una squadra La Juventus ha dei limiti ma adesso è una squadra
La Lazio attende il Como, Sarri sfida Fabregas per l'Europa La Lazio attende il Como, Sarri sfida Fabregas per l'Europa
Il rammarico di Regragui per l'immagine "deludente" data del calcio africano Il rammarico di Regragui per l'immagine "deludente" data del calcio africano
Milan-Lecce 1-0: il tabellino della gara Milan-Lecce 1-0: il tabellino della gara
Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio
Torino-Roma 0-2: il tabellino della gara Torino-Roma 0-2: il tabellino della gara
Bologna-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara Bologna-Fiorentina 1-2: il tabellino della gara
Parma-Genoa 0-0: il tabellino della gara Parma-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
3 Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
5 Lazio, pronta l'offerta al Verona per Giovane: sul piatto Belahyane più conguaglio economico
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.2 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Immagine top news n.3 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
Immagine top news n.4 Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug, un po' Bierhoff un po' Massaro. Falcone saracinesca
Immagine top news n.5 Psicodramma a Rabat: il Marocco si butta, il Senegal vince la Coppa d'Africa ai supplementari
Immagine top news n.6 Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter
Immagine top news n.7 Milan, Tare sul rinnovo di Maignan: "A breve una risposta definitiva, sono positivo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, già incassati 75 milioni dagli addii: il Bournemouth può portarne altri 17 per Mandas
Immagine news Serie A n.2 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine news Serie A n.3 Giochista con risultati: il Parma sta trovando la sua filosofia
Immagine news Serie A n.4 Torino, serve un rilancio per David Ricardo: l'alternativa è Simic del Patrizan
Immagine news Serie A n.5 Ancora buio per il Bologna: il Dall’Ara ormai è un tabù, Verona resta un’illusione
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 21^ giornata LIVE: Lazio con Taylor e Ratkov dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Foti-Gregucci a rischio squalifica. Potrebbe esserci il rilancio di Lombardo
Immagine news Serie B n.2 Bari, ci siamo per il ritorno di Longo in panchina. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio
Immagine news Serie B n.3 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Frosinone primo da solo, crisi per Bari, Spezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.5 Modena, Zampano: "Gol importante, contava solo vincere. Non ho esultato per rispetto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Contento della vittoria. Abbiamo attraversato bene il momento difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si chiude oggi la 22ª giornata: va in scena il derby Cosenza-Crotone
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Immagine news Serie C n.4 Potenza, stagione finita per Bruschi: "Non è una sconfitta, è una prova di carattere"
Immagine news Serie C n.5 Carpi ko a Campobasso, Cassani ammette le difficoltà: "Serve più cattiveria e serenità mentale"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo suona la carica prima del derby: "Fatti, non parole. Dobbiamo essere più cinici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Vilhjalmsdottir: "Tre punti importanti, felice di aiutare la squadra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)