Solet e la prima convocazione con la Costa d’Avorio: giovedì può esordire con il Gambia

Oumar Solet ha scelto ufficialmente di legare il proprio futuro calcistico alla Costa d’Avorio. Dopo aver militato nelle nazionali giovanili francesi, il difensore centrale dell’Udinese ha deciso di sposare la causa degli Elephants. A dire il vero in passato avrebbe potuto rappresentare anche la Repubblica Centrafricana per questioni paterne ma ha preferito aspettare e optare poi per la Costa d’Avorio.,Solet rientra infatti nella lista dei 25 del ct Hervé Renard che durante questa sosta saranno impegnati nella Coppa delle Nazioni Africane contro il Gambia. Due sfide in programma giovedi 12 a Bouaké e ritorno il 17 a Bakau.

Match fondamentali che rappresentano un vero e proprio spareggio per il Gruppo C. Costa d'Avorio e Gambia sono infatti al comando della classifica a punteggio pieno grazie ai doppi successi ottenuti rispettivamente contro Ghana e Somalia. La presenza di Solet va così ad arricchire un reparto già ricco di qualità se si pensa che la difesa della Costa d’Avorio può contare su giocatori come Ndicka, Diomandé e Agbadou. Il difensore centrale bianconero resta anche un obiettivo di mercato del Napoli qualora a gennaio ci fosse una partenza nel reparto.