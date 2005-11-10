Lutto nel giornalismo campano: addio a Francesco Tedesco

Il mondo dell'informazione napoletana piange la scomparsa di Francesco Tedesco, stimato giornalista professionista e storico collaboratore dell’ANSA. Il cronista si è spento all'età di 53 anni, dopo aver affrontato con grande dignità una lunga e grave malattia.

Nel corso della sua ventennale carriera all'interno dell'agenzia di stampa, Tedesco è diventato un punto di riferimento per i colleghi e per le istituzioni locali. Conosciuto per la sua precisione, serietà e per le sue doti umane, ha raccontato con eguale passione e professionalità la politica regionale, le sedute del Consiglio comunale di Napoli e la cronaca sportiva, seguendo da vicino le vicende della SSC Napoli.

La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato un profondo e unanime cordoglio in tutta la città. Tra i numerosi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, sono giunte le note ufficiali del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della stessa società calcistica azzurra, che hanno voluto ricordare l'integrità e il valore dell'uomo e del professionista.

Il messaggio ufficiale della SSC Napoli

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l'area comunicazione e tutta la SSC Napoli hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista dell'ANSA Francesco Tedesco, ricordandone la correttezza, l'educazione e la professionalità, e rivolgendo ai familiari la più sincera vicinanza.

La dichiarazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Francesco Tedesco, di cui ha lodato la straordinaria professionalità, la rigorosa preparazione e la grande umanità. Manfredi ha sottolineato come la sua perdita colpisca duramente la comunità e quanti hanno collaborato con lui, estendendo il cordoglio della città e della Giunta alla famiglia e ai colleghi dell'ANSA.