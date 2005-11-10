Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lutto nel giornalismo campano: addio a Francesco Tedesco

autore
Redazione TMW
Oggi alle 07:14Altre Notizie
autore Redazione TMW
09.10.2026 07:14Altre Notizie
Fonti preferite
Il mondo dell'informazione campana piange la scomparsa di Francesco Tedesco, storico giornalista dell'ANSA spentosi a 53 anni dopo una lunga malattia.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il mondo dell'informazione napoletana piange la scomparsa di Francesco Tedesco, stimato giornalista professionista e storico collaboratore dell’ANSA. Il cronista si è spento all'età di 53 anni, dopo aver affrontato con grande dignità una lunga e grave malattia.
Nel corso della sua ventennale carriera all'interno dell'agenzia di stampa, Tedesco è diventato un punto di riferimento per i colleghi e per le istituzioni locali. Conosciuto per la sua precisione, serietà e per le sue doti umane, ha raccontato con eguale passione e professionalità la politica regionale, le sedute del Consiglio comunale di Napoli e la cronaca sportiva, seguendo da vicino le vicende della SSC Napoli.
La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato un profondo e unanime cordoglio in tutta la città. Tra i numerosi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia, sono giunte le note ufficiali del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della stessa società calcistica azzurra, che hanno voluto ricordare l'integrità e il valore dell'uomo e del professionista.

Il messaggio ufficiale della SSC Napoli

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, l'area comunicazione e tutta la SSC Napoli hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista dell'ANSA Francesco Tedesco, ricordandone la correttezza, l'educazione e la professionalità, e rivolgendo ai familiari la più sincera vicinanza.

La dichiarazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi

Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso profondo dolore per la scomparsa di Francesco Tedesco, di cui ha lodato la straordinaria professionalità, la rigorosa preparazione e la grande umanità. Manfredi ha sottolineato come la sua perdita colpisca duramente la comunità e quanti hanno collaborato con lui, estendendo il cordoglio della città e della Giunta alla famiglia e ai colleghi dell'ANSA.

Articoli correlati

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
07:19 Altre Notizie
Alberto Malesani, il centenario, l'amore per la Fiorentina e la sua giornata da tifoso
Immagine news 2
07:14 Altre Notizie
Lutto nel giornalismo campano: addio a Francesco Tedesco
Immagine news 3
07:00 Altre Notizie
Gilgeous-Alexander, mvp della Nba, diventa azionista dell'Atletico Madrid
Immagine news 4
05:30 Altre Notizie
Oggi in TV, torna la Serie B: dove vedere Avellino-Sampdoria
Immagine news 5
04:30 Altre Notizie
Le partite di oggi: il programma di venerdì 9 ottobre
Ieri
Immagine news 6
22:19 Altre Notizie
Raducioiu: "A Verona persi la testa per una modella. Non ero lucido e retrocedemmo"
Immagine news 7
20:48 Altre Notizie
Muore a 13 anni mentre gioca all'oratorio. Il cordoglio dell'Union Brescia per Federico Tonni
Immagine news 8
20:35 Altre Notizie
Il punto sul Napoli tra mercato, conti e infrastrutture: l'analisi di Marco Bellinazzo
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Calciomercato Milan: strategia chiara. E un nome grosso ha trovato conferme
Immagine top news n.1 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.2 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.3 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.4 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
Immagine top news n.5 Ghedjemis-Frosinone, caso chiuso (per ora): Alvini ha una nuova arma da 15 gol a stagione
Immagine top news n.6 Darmian riparte dal Bologna: il 36enne ex Inter ha firmato per una stagione coi rossoblù
Immagine top news n.7 Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.2 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.3 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.4 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Stramaccioni: "Como e Roma cresciute tantissimo ma l'Inter ha ancora qualcosa in più"
Immagine box news Serie A Roma, Malen su Gasperini: "Dopo Parma sono volate sedie e anche un tavolo"
Immagine box news Serie A Torino, segnali di Adams: lo scozzese torna in gruppo, adesso punta l'Udinese
Immagine box news Serie A Pierotti assicura: "Il Lecce sa lavorare, Di Francesco vede il calcio come me"
Immagine box news Serie A Gasperini non chiude la porta per tornare a Bergamo. E voleva già tornare in estate
Immagine box news Serie A Roma, a gennaio si tenta il colpo Kvernadze: pronta un'offerta da 25 milioni al Frosinone
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, si torna in campo con la 6ª giornata. Avellino-Sampdoria apre le danze
Immagine box news Serie B Serie B, Avellino-Sampdoria: grande sfida tra Cheddira e Insigne
Immagine box news Serie B Winks sul passato alla Sampdoria: "Esperienza difficile, abbiamo perso tante partite"
Immagine box news Serie B Cagni su Empoli-Palermo: "Sono un po’ combattuto, spero nel pari. Legato a Inzaghi"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Lupo sul Palermo: "Mancare la promozione sarebbe un fallimento colossale"
Serie C
Immagine box news Serie C Che passione a Catania: gli etnei sono nella Top20 per media spettatori in Italia
Immagine box news Serie C Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone ci crede: "Possiamo dare fastidio nelle zone alte della classifica"
Immagine box news Serie C Juventus, Oboavwoduo: "Esordio in A agrodolce. Ora voglio incidere con la Next Gen"
Immagine box news Serie C Guidonia, Santoro: "La rosa lunga è un nostro punto di forza. Ambiamo ai play off"
Immagine box news Serie C Cudini: "In Serie C si guarda solo al risultato, noi tecnici siamo un po' precari"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere