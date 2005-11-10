Nemmeno la sosta per le nazionali riesce a raffreddare i motori della straordinaria Lazio plasmata da Gennaro Gattuso, all’Olimpico va in scena l’ennesimo manifesto di forza, qualità e compattezza di una squadra che non sembra avere alcuna intenzione di scendere dal treno dei sogni.

Contro un Lecce volenteroso ma impotente di fronte allo strapotere tecnico dei padroni di casa, i biancocelesti sbrigano la pratica con un netto 3-0 che vale la decima vittoria in campionato, l'imbattibilità preservata e soprattutto un altro sabato trascorso a guardare tutta la Serie A dall’alto in basso.

La notte magica dei protagonisti

È stata una sinfonia corale, illuminata però dagli acuti dei suoi uomini simbolo.

A prendersi la scena e il premio di migliore in campo è stato ancora una volta Tijjani Noslin, l’attaccante olandese si conferma un autentico talismano, quando timbra il cartellino lui la Lazio non perde mai, siglando una doppietta pesantissima che gli permette di eguagliare numeri e record appartenuti a un totem come Ciro Immobile.

Ma se Noslin è il finalizzatore implacabile, l’architettura del raddoppio porta la firma d'autore di Kenneth Taylor, un colpo di tacco geniale, illuminante, talmente bello da spingere lo stesso Gattuso, nel post partita, a scomodare un paragone illustre come quello con Manuel Rui Costa.

Nel finale, al 90', c'è gloria anche per Davide Frattesi, che chiude i conti a tu per tu con Falcone con un morbido pallonetto, un vero e proprio "cucchiaio", prima di presentarsi in sala stampa con il sorriso di chi si gode il momento e scherza sull'obiettivo stagionale: "Mancano otto punti alla salvezza".

Il capolavoro di Ringhio e i numeri europei

Dietro l'entusiasmo travolgente dell’Olimpico c’è la mano evidente di Rino Gattuso, l’allenatore calabrese ha trasformato lo spogliatoio di Formello in un blocco granitico, una vera e propria "famiglia", come l’ha definita lui stesso in conferenza stampa.

Un concetto ribadito a più riprese anche dai calciatori, tutti sanno esattamente cosa fare in campo, tutti lottano l'uno per l'altro, i numeri certificano una marcia trionfale, 32 punti conquistati nelle prime dodici giornate rappresentano un bottino storico, superato in passato soltanto dalla Juventus, e che oggi, nell'intero panorama calcistico europeo, trova riscontro soltanto nei ritmi indiavolati di Barcellona e Arsenal.

L'orizzonte della capolista

In una serata quasi perfetta, macchiata soltanto da una direzione arbitrale giudicata piuttosto confusa da parte di Marcenaro tra un rigore dubbio e qualche cartellino mancato, la Lazio si gode la propria bellezza, capace di strappare applausi a scena aperta e di accendere la fantasia dei tifosi. Dopo un meritato turno di riposo, la testa andrà subito alla prossima sfida contro il Torino, primo tassello di un calendario che porterà poi a un filotto di big match e all'appuntamento con la Supercoppa contro l'Inter, definita dallo stesso Gattuso "un regalo" da scartare con ambizione.

La Lazio corre, vince e convince, il campionato ha una padrona, che non ha alcuna paura di sognare.