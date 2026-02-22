Juventus in caduta libera, le opinioni di Guardalà, Paganini, Bargiggia e Ravezzani

Il clima attorno alla Juventus si fa sempre più pesante dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Como di fabregas, un ko che lascia strascichi soprattutto per il modo in cui è maturato. A commentare la serata dell’Allianz Stadium è stato il giornalista di Sky Giovanni Guardalà, che ha descritto la prestazione bianconera come una delle più deludenti della gestione di Luciano Spalletti.

''Tanti cori, insomma i classici cori quando si dice di tirare fuori gli attributi, vogliamo una squadra che lotta, era un altro dei cori che è venuto fuori dallo stadio, ma i fischi durante e a fine partita. I risultati li abbiamo visti, un solo pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali, quello con la Lazio è arrivato allo scadere. Ieri Spalletti era convinto di avere una reazione, aveva parlato, ha usato la metafora delle lasche, aveva detto tre passi indietro per ripartire immediatamente, invece probabilmente è stata la peggiore partita giocata dalla Juventus nella sua gestione. Di fatto non ha mai creato apprensione nella difesa del Como e il Como, oltre ai due gol, ha fallito diverse situazioni già nel primo tempo che potevano arrotondare il punteggio.

È certamente un ennesimo passo falso pesante, arriva la prima sconfitta in casa stagionale, la Juventus non perdeva da quasi un anno qui, era quello Juventus-Atalanta 0-4 con Tiago Motta, che poi fu il preludio con la successiva sconfitta di Firenze all'esonero, e da quel momento comunque non aveva più perso qui. Ed è certamente un altro dato importante su cui deve riflettere, ma soprattutto la mancanza di cattiveria, la mancanza di pressione, il Como praticamente per lunghi tratti della partita faceva un torello senza mai essere contrastato. È stata una partita dominata da una squadra di Fabregas che arrivava con grande facilità in area di rigore, al limite dell'area di rigore, spesso gli uomini liberi tra le linee. Insomma, una Juventus assolutamente negativa dall'inizio alla fine".

Paolo Paganini: ''Juve, puoi cambiare anche 10 allenatori. Rosa scarso in ogni reparto''

Tramite il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha commentato la sconfitta di 2-0 della Juventus contro il Como.

''#JuventusComo puoi cambiare anche 10 allenatori ma se sbagli mercato in estate e non lo fai a gennaio nemmeno il mago Silvan può farci niente. È una rosa scarsa in ogni reparto. Il portiere. In difesa senza Bremer è notte fonda, senza regista e senza attacco".

Paolo Bargiggia duro: ''Comolli e Chiellini dovrebbero dimettersi per incapacità''

Tramite il suo profilo X, il giornalista Paolo Bargiggia si è espresso duramente nei confronti della Juventus a seguito della sconfitta contro il Como.

''La Caporetto della Juventus controlla il Como. Ad oggi, 3 punti meno in campionato della squadra di Motta che giocava senza Bremer. Squadra indebolita dal mercato presuntuoso ed incompetente di Comolli e Chiellini che dovrebbero dimettersi per manifesta incapacità!''

Fabio Ravezzani critica i calciatori della Juve: ''Non è che tutti i tecnici si trovano male con loro?''

Al margine di Juventus-Como, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha espresso su X, la propria considerazione sulla disfatta bianconera.

''Juve, stessa situazione con i 3 ultimi allenatori: partenza forte e poi d'improvviso il disastro. E ogni volta i calciatori dicono la stessa cosa: Con lui (Motta, Tudor, Spalletti) ci troviamo molto meglio di prima. Non sarà invece che tutti i tecnici si trovano male con loro?''