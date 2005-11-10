Il Napoli ha annunciato di aver intrapreso una nuova partnership commerciale con Panini, storica firma delle figurine collezionabili per la Serie A, nell'anno del centenario del club. Il tutto sarà rivelato con maggior precisione nei prossimi mesi. Fa sapere la società campana: "A partire da questa stagione, il Club e l’azienda modenese svilupperanno insieme nuovi prodotti e iniziative rivolte sia agli appassionati che seguono da anni le storiche raccolte Panini, sia ai più giovani che si avvicinano al collezionismo grazie al tifo per gli azzurri. La partnership con SSC Napoli si inserisce in questa lunga tradizione. A darle impulso sarà la passione dei tifosi partenopei, che ispirerà la creazione di prodotti capaci di custodire nel tempo la centenaria storia del Club.

Le parole del DG azzurro Bianchini

Così ha parlato Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Panini è sinonimo di calcio per milioni di appassionati in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di avviare un nuovo percorso con un partner che occupa un posto speciale nei ricordi di chi ama questo sport. Insieme vogliamo portare la storia e i protagonisti del nostro Club a un pubblico sempre più ampio, in Italia e all’estero”.

Parla anche Limoni, dirigente Panini

Queste invece le parole di Martina Limoni, Collectibles and Distribution Italian Market Director di Panini: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo con SSC Napoli. Un accordo che permette a Panini di rappresentare, attraverso le sue raccolte, uno dei club più amati e titolati d’Italia. Nei prossimi mesi Panini svilupperà un ricco piano editoriale e siamo sicuri che i collezionisti campani, da sempre tra i più affezionati alle raccolte Panini, sapranno accogliere ogni pubblicazione con la passione che ogni anno riservano alla collezione di figurine Calciatori”.