"Dedizione e competenza". Il Milan ricorda Tessari, scomparso ieri all'età di 98 anni

"Quando gli allenamenti a Milanello terminavano, lui restava ancora sul campo a lavorare. Luciano Tessari ha allenato le giovanili del Milan e i portieri rossoneri della Prima squadra con Nils Liedholm negli anni 60' e negli anni '80. Lo ha fatto con dedizione e competenza, sempre con il rispetto di tutti. Il Milan lo ricorda con grande stima e riconoscenza, unendosi alle condoglianze alla famiglia che provengono da tutto il mondo del calcio italiano". Questo il messaggio del club rossonero in ricordo di Luciano Tessari, morto ieri all'età di 98 anni.

L'ex portiere, dopo averne vestito la maglia nelle stagioni 50/51, 52/52 e dal 1954 al 1958, a carriera finita tornò subito a lavorare per la Roma, diventando poi per lungo tempo il vice di Liedholm - sia alla Roma che al Milan - vincendo nella Capitale lo storico scudetto del campionato 82-83.