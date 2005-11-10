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Bodino (dirigenza Juve): "Vogliamo allenare i leader di domani. C'è l'Europeo..."

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 14:19Altre Notizie
11.11.2026 14:19Altre Notizie
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La Chief People, Culture & ESG Officer della Juventus ha parlato del progetto di master direttamente dal Social Football Summit.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer della Juventus, ha parlato dal palco nel corso del Social Football Summit, che si tiene a Torino all'interno dell'Allianz Stadium.

Il progetto del nuovo master

Ha detto la dirigente della Juve: "Il primo motivo che ci spinge è la volontà di dare una risposta concreta e locale al bisogno di formare nuovi manager, fornendo loro strumenti per governare la complessità. Il secondo tema è la volontà di proporre una formazione sistemica e trasversale. Questo è un percorso volutamente diverso dai tanti master in Sports Management presenti sul mercato: è un master di visione, rigore scientifico e tecnologia, creato per i leader di domani, per insegnare loro a prendere decisioni e a gestire organizzazioni sempre più complesse. Il master è costruito su cinque moduli: pensiero, dati e sistemi; leadership e governance; engagement e comunicazione; sostenibilità; tecnologia e innovazione. Per quanto riguarda la formazione, sarà suddivisa in due parti: lezioni in aula e momenti di confronto, seguiti da un project work concreto".

Come contribuisce la Juventus

E ancora, prosegue e conclude Bodino: "Il contributo di Juventus si svilupperà su tre livelli: un advisory board con personalità del club e figure internazionali, le lezioni tenute da alcuni dirigenti e la possibilità di accedere alle infrastrutture. Vogliamo inoltre avere una classe di circa 30 studenti internazionali, che potranno confrontarsi portando le proprie esperienze. L'obiettivo è allenare i leader di domani a comprendere il contesto in cui si trovano, sia internamente sia esternamente, e a sviluppare in modo scientifico la propria capacità decisionale. Pensiamo, per esempio, agli Europei di calcio del 2032, che avranno bisogno di tantissimi professionisti e di una leadership nuova, moderna e più competente".

Fonte: da Torino, Camillo Demichelis

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