Polemica sui tedofori per Milano-Cortina 2026, Lega e Abodi scandalizzati

La sfilata di tedofori delle più disparate provenienze, nella marcia della Fiamma Olimpica che domani coinvolgerà anche l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, diventa un caso politico per l’assenza di diversi olimpionici dimenticati, nato dopo l’intervista a La Gazzetta dello Sport di Silvio Fauner, oro a Lillehammer ’94.

Sulla vicenda è intervenuta la Lega Nord, con un comunicato stampa: “La scelta dei tedofori, che non ha previsto il coinvolgimento complessivo dei miti dello sport, è incomprensibile e sconcertante. Anche perché non è stata in alcun modo concertata con il ministero di Matteo Salvini che più di tutti si è speso per la realizzazione dei Giochi. Peraltro, oltre che come membro del governo, Salvini ha voluto con grande determinazione Milano-Cortina anche come leader del partito, basti pensare all'eccezionale spinta degli amministratori locali a partire dai presidenti di Regione. L'auspicio è che venga trovata una soluzione al più presto”.

Anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha criticato le modalità di scelta della Fondazione Milano Cortina: “Alla luce di quello che è emerso, ho già chiesto informazioni a Milano Cortina e al Coni per capire quali siano stati i criteri di selezione. In linea di principio è evidente che le leggende dello sport, chi ha fatto la storia, dovrebbe essere tenuto in assoluta e grandissima considerazione. Sono rimasto anche io un po’ spiazzato oggettivamente, perché di fronte a un fenomeno meraviglioso come quello della fiaccola tra 10.001 tedofori credo che la platea degli olimpionici dovesse essere un’avanguardia, proprio per la testimonianza che hanno dato nell’attività sportiva e che molti continuano a dare ancora generosamente andando in giro per l’Italia, nelle scuole, agli eventi, per testimoniare i valori dello sport. Questo è il tour della Fiaccola che rappresenta i valori del Fuoco olimpico che le persone devono mettere in campo con le parole ma soprattutto con i fatti. Quindi mi riservo di avere tutte le informazioni per poi esprimere una valutazione”.