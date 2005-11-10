Con Tessari se ne va un pezzo di storia del calcio. La Roma e Bruno Conti piangono l'ex portiere giallorosso

È morto all'età di 98 anni Luciano Tessari, icona del mondo del calcio e soprattutto della Roma. L'ex portiere, dopo averne vestito la maglia nelle stagioni 50/51, 52/52 e dal 1954 al 1958, a carriera finita tornò subito a lavorare per i colori giallorossi. Diventando poi per lungo tempo il vice di Liedholm - sia alla Roma che al Milan - vincendo nella Capitale lo storico scudetto del campionato 82-83.

Bruno Conti: "Grazie Luciano per i tuoi consigli, buon viaggio"

Tra i primi a ricordarlo è stato Bruno Conti, che con Tessari ha condiviso un lungo percorso iniziato quando era ancora un ragazzo e culminato con il tricolore vinto insieme a Roma. "Mi hai allenato da ragazzo in Rappresentativa, fino a ritrovarci nella Roma vincendo uno Scudetto. Grazie Luciano per i tuoi consigli e per quello che mi hai insegnato insieme al Barone... Buon Viaggio", il messaggio di Conti su Instagram, accompagnato da una foto della rosa giallorossa dei primi anni Ottanta e da un'immagine più recente che lo ritrae insieme a Tessari.

Il ricordo della Roma per Tessari

Anche la Roma ha voluto rendergli omaggio con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83. Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia romanista. Il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".