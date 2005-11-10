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Addio a Luciano Tessari, l’ombra gentile del Barone che fece grande la Roma

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Redazione TMW
Oggi alle 09:38Altre Notizie
autore Redazione TMW
11.11.2026 09:38Altre Notizie
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È morto ieri a Roma, all’età di 98 anni, Luciano Tessari. Ex portiere giallorosso negli anni Cinquanta, è passato alla storia del calcio italiano come lo storico vice e braccio destro di Nils Liedholm
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Se ne va in punta di piedi, a 98 anni, l’uomo che ha custodito i segreti dello spogliatoio più affascinante della storia giallorossa. Luciano Tessari, scomparso ieri, non è stato soltanto un eccellente portiere degli anni Cinquanta né un semplice collaboratore tecnico, è stato il braccio destro, il confidente e il contraltare perfetto di Nils Liedholm.
Nella Roma elegante, sorniona e spietata del secondo Scudetto, quella dei Falcao, dei Conti e dei Di Bartolomei, Tessari rappresentava la concretezza quotidiana, la fatica del campo, la parola giusta al momento opportuno.

Nato a San Martino Buon Albergo, nel Veronese, un giorno che, per decenni gli almanacchi si ostinarono a sbagliare, il 29 invece del reale 30, un piccolo giallo anagrafico scoperto solo in età avanzata, Tessari aveva nel destino i colori della AS ROMA.
Approdato a Roma nel 1950 dopo gli esordi con l’Hellas, difese i pali giallorossi in tre parentesi distinte fino al 1958, intervallate dalle esperienze con Fiorentina e Palermo, un portiere affidabile, sobrio, lontano dagli eccessi, esattamente come sarebbe stato poi in panchina.
Ma è smessi i guantoni che la sua figura assume i contorni del mito silenzioso, nel 1963 entra nel mondo Milan, vince uno Scudetto Primavera e inizia a incrociare la traiettoria del "Barone" Liedholm.
È l’inizio di un sodalizio umano e professionale destinato a scrivere pagine indelebili del calcio italiano. Prima la stella rossonera del 1979, poi la chiamata di Dino Viola per riportare la Roma sul tetto d’Italia.
Dal 1979 al 1984, a Trigoria si respira un’aria irripetibile, mentre Liedholm incanta con la sua filosofia zen, l’ironia svedese e la ragnatela di passaggi a centrocampo, Tessari è l’uomo del dettaglio.
Cura la preparazione, osserva gli avversari, gestisce gli umori di una squadra ricca di talento e personalità, conosceva l’ambiente romano come pochi, avendone già allenato il settore giovanile tra gli anni Sessanta e Settanta, dove aveva visto crescere e sbocciare un ragazzino di Nettuno di nome Bruno Conti, che lo avrebbe poi ricordato per tutta la vita come un secondo padre calcistico.
Il tricolore del 1983, le tre Coppe Italia e la notte maledetta dell’Olimpico contro il Liverpool restano il manifesto di quella coppia irripetibile, prima dell’ultimo ballo ancora insieme al Milan, fino al 1987.

Con la scomparsa di Luciano Tessari, avvenuta il 10 novembre, si chiude definitivamente un’epoca romantica del nostro calcio.
Resta il ricordo di un gentiluomo d’altri tempi, capace di vincere senza mai alzare la voce, lasciando che a parlare fossero il campo, i suoi ragazzi e la storia.

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