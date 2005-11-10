Dopo il Chievo, anche l'Al-Ittifaq: Laterza presenta il progetto della squadra emiratina

Non solo il Chievo Verona, il cui progetto è stato illustrato diverse settimane fa. Come infatti è noto, l'imprenditore italiano Pietro Laterza - anche patron del club veronese - ha rilevato l'Al-Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti, e quest'oggi a Dubai è stato inaugurato il centro sportivo e il progetto che Laterza intende sviluppare, con diverse influenze italiane.

Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Tre Elle Sports Center, precedentemente noto come Etisalat Sports & Leisure Club, è stato inaugurato ufficialmente a Dubai il 7 ottobre, con la presenza di ospiti internazionali e locali, partner commerciali, rappresentanti dei media e i giocatori dell'Al-Ittifaq FC. L'evento ha dunque unito sport, business e partnership, segnando una tappa fondamentale nello sviluppo dell'ecosistema sportivo Tre Elle a Dubai.

Nel corso della manifestazione, agli ospiti è stata illustrata la visione alla base del Tre Elle Sports Center, un polo multisportivo che riunisce calcio, padel, tennis, pallavolo, basket, squash e nuoto. Il Centro diventerà inoltre la sede dell'Al-Ittifaq FC, offrendo al Club e ai suoi giocatori una struttura che rispecchia le ambizioni sportive a lungo termine della società.

L'evento ha inoltre offerto l'occasione per ripercorrere il cammino dell'Al-Ittifaq FC e illustrarne la visione futura, dagli esordi a Dubai fino alla costante crescita come ambizioso progetto calcistico professionistico.

Un momento chiave dell'inaugurazione è stato la presentazione dei nuovi giocatori del Club per la stagione 2026/2027, tra cui nomi di fama internazionale come Douglas Costa, Patric Gabarrón Gil e Daniele Baselli; essi si uniscono a una rosa in crescita, a testimonianza dell'ambizione dell'Al-Ittifaq FC di rafforzare il proprio progetto sportivo e la propria immagine negli Emirati Arabi Uniti.

Tra i momenti salienti dell'evento vi è stata la presentazione ufficiale della nuova divisa dell'Al-Ittifaq FC, realizzata in collaborazione con lo sponsor tecnico del Club, EVOL. Il marchio italiano di abbigliamento sportivo è specializzato in forniture tecniche e capi personalizzati "Made in Italy" e ricopre il ruolo di sponsor tecnico ufficiale dell'Al-Ittifaq FC.

Un altro momento significativo dell'evento è stato l'annuncio ufficiale della partnership tra l'Al-Ittifaq FC e Orodei24, azienda italiana attiva nel settore dei metalli preziosi. Tale collaborazione rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale di Orodei e per i suoi crescenti investimenti nello sport, inteso come piattaforma per costruire relazioni e sviluppare nuove opportunità di business.

L'evento ha inoltre sancito la partnership del Club con Dalil Information Technology, sponsor e partner ufficiale esclusivo per la tecnologia IA dell'Al-Ittifaq FC. Dalil sviluppa soluzioni tecnologiche in diversi ambiti, tra cui intelligenza artificiale, identità digitale, sicurezza informatica e infrastrutture digitali sicure.

Insieme, Orodei24, Dalil ed Evol costituiscono una rete crescente di partner internazionali a sostegno dello sviluppo sportivo e commerciale dell'Al-Ittifaq FC.

L'inaugurazione del Tre Elle Sports Center rappresenta un passo importante verso la creazione di un ecosistema sportivo più solido attorno all'Al-Ittifaq FC, dando vita a una piattaforma a Dubai dove sport, innovazione, partnership internazionali e opportunità di business convergono.

Grazie alla nuova sede, a una rosa rafforzata e a una rete di partner in espansione, l'Al-Ittifaq FC affronta la stagione 2026/2027 con una chiara ambizione: costruire negli Emirati Arabi Uniti un progetto calcistico sostenibile, competitivo e connesso a livello internazionale".