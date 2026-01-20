Ufficiale Torna in campo Vantaggiato. L'attaccante riparte dal Carovigno, nel campionato di Promozione

Dopo una carriera che lo ha visto tra i protagonisti di importanti campionato tra Serie B e C, e dopo aver firmato - il 26 luglio 2024 - un contratto con l'Avezzano, torna sui campo di calcio Daniele Vantaggiato, che riparte dalla Promozione: l'attaccante, classe 1984, è infatti il colpo da 90 del Carovigno, formazione della provincia di Brindisi militante appunto nel torneo di Promozione Puglia, Girone B.

Questo, il comunicato della società:

"Daniele Vantaggiato è rossoblù, per lui la firma sul nuovo contratto per la stagione 2025/26.

Colpo da 90 per la società del Carovigno! Firma un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, per lui un curriculum incredibile con oltre 100 reti tra Serie B e Serie C, il classe 84’ in carriera ha vestito le maglie di Bari, Crotone, Ternana, Livorno, Padova, Torino, Rimini, Bologna, Parma, Pescara, Fasano, Virtus Francavilla, Brindisi e Avezzano.

L'ASD Città di Carovigno 1949 augura a Daniele una stagione ricca di successi!

Forza Carovigno Sempre".