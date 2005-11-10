Oggi in TV, dove vedere le gare di Champions League e Serie B
Daniel Uccellieri
Giornata ricca di calcio fra Champions League e Serie B. Per la massima competizione europea, giunta alla quinta giornata della fase campionato, ci sono Como e Napoli a rappresentare l'Italia. La squadra di Fabregas ospita l'AEK Atene,mentre il Napoli sfidera il Manchester City.
Per quanto riguarda la Serie B prende il via la 13ª giornata: riflettori puntati su Palermo-SudTirol.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 24 novembre.
14.00 Arsenal-Borussia Dortmund (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Feyenoord-Porto (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Galatasaray-Aston Villa (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Bodo/Glimt-LASK (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
19.00 Juve Stabia-Catanzaro (Serie B) - DAZN
20.00 Benevento-Empoli (Serie B) - DAZN
20.00 Cesena-Ascoli (Serie B) - DAZN
20.00 Virtus Entella-Verona (Serie B) - DAZN
20.00 Vicenza-Carrarese (Serie B) - DAZN
20.00 Palermo-Sudtirol (Serie B) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT
21.00 Manchester City-Napoli (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Como-AEK Atene (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 Arsenal-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Real Madrid-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
21.00 Feyenoord-Porto (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Lipsia-Lens (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Slovan Bratislava-Betis (Champions League) - SKY SPORT