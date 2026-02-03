L'Arsenal ottiene la punta che voleva: dal St Mirren preso il 18enne Evan Mooney

L'Arsenal ha rinforzato il proprio settore giovanile con l'ingaggio del diciottenne Evan Mooney, prelevato dal St Mirren. L'attaccante scozzese è un profilo estremamente versatile, capace di agire sia come punta centrale che come centrocampista offensivo, doti che lo hanno reso uno dei giovani più ambiti del Regno Unito. I Gunners volevano un prospetto per rafforzare l'attacco della squadra Under 18 e hanno avuto ciò che cervavano.

Nonostante la giovane età, Mooney vanta già 23 presenze tra i professionisti e ha assaporato il gusto del successo vincendo la Coppa di Lega scozzese lo scorso dicembre contro il Celtic. Questa esperienza precoce in prima squadra lo rende un elemento di grande interesse per lo sviluppo futuro dei Gunners.

Il giovane talento, già nel giro della nazionale scozzese Under 19, proseguirà ora il suo percorso di crescita nella prestigiosa Academy dell'Arsenal. Il club londinese conferma così la sua strategia di scovare i migliori talenti britannici prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo.