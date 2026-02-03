Dugarry critica il Liverpool per i 72 milioni spesi per Jacquet: "Il Rennes ha trovato il pollo da spennare"

L'ex attaccante Christophe Dugarry, ora opinionista dai toni spesso 'coloriti', non ha usato giri di parole per commentare il trasferimento di Jeremy Jacquet dal Rennes al Liverpool per 72 milioni di euro (bonus inclusi). Il francese ha definito il club inglese un "pollo", accusandolo di aver strapagato un ventenne senza una reale giustificazione economica.

Pur augurando il meglio al giovane difensore, Dugarry ha aspramente criticato la follia finanziaria del calcio moderno e dei club di Premier League. "Ben fatto Rennes", ha esclamato ironicamente, sottolineando come la società francese sia stata abilissima a incassare una cifra astronomica per un talento ancora in formazione.

Per Dugarry, non esiste alcuna logica sportiva dietro un investimento del genere. Il suo è un grido d'allarme contro un sistema che spende decine di milioni per scommesse, perdendo di vista il reale valore dei calciatori e la sostenibilità del sistema calcio.