Quim Junyent pronto per Almeria: il Barça lo ha bloccato ieri, ci andrà a giugno

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona ha bloccato il trasferimento di Quim Junyent all'Almería proprio nelle battute conclusive dell'ultimo giorno del mercato invernale. Il centrocampista della squadra riserve sembrava ormai destinato a lasciare i colori blaugrana, ma l'operazione è sfumata quando mancavano ormai pochi dettagli alla chiusura ufficiale della sessione.

Il giovane talento, 18 anni, aveva già raggiunto un'intesa di massima con il club di seconda divisione per un contratto a lungo termine della durata di sei anni. Tuttavia, la dirigenza catalana ha deciso di interrompere bruscamente la trattativa all'ultimo minuto, dopo che l'Almería non ha accettato le condizioni economiche e le clausole pretese dal Barcellona per liberare il giocatore.

Il futuro dello spagnolo sembra comunque già scritto, seppur con tempistiche diverse: Junyent si trasferirà infatti all'Almería al termine della stagione. Non avendo trovato l'accordo per il passaggio immediato a gennaio, il centrocampista lascerà il Barcellona come svincolato in estate, una mossa che gli permetterà di iniziare la sua nuova avventura professionale a parametro zero.