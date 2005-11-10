Seedorf allenatore del Corinthians: "Un onore e una responsabilità accettare questa sfida"

Il Corinthians è la nuova tappa dell'ex centrocampista ed allenatore del Milan, Clarence Seedorf. Il 50enne olandese si unisce a Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027, come annunciato dal club brasiliano.

Le parole di Seedorf dopo la firma

Queste sono state le dichiarazioni di Seedorf dopo l'annuncio: "Accettare questa sfida è un onore, ma anche una grande responsabilità. Sono qui per dare il massimo e costruire una squadra che lotti per ogni pallone, ogni minuto, ogni vittoria".

Il presidente e il ds del Corinthians accolgono Seedorf

Il presidente del club, Osmar Stabile, lo ha accolto così: "È una grande gioia poter contare su un professionista del calibro di Seedorf. Abbiamo fatto la nostra scelta in base al profilo di lavoro che immaginiamo per il Corinthians e sono sicuro che lui e il suo staff tecnico ci aiuteranno a superare questo momento più delicato del campionato brasiliano".

Marcelo Paz, direttore sportivo del club, ha detto: "C'è stato un grande sforzo di tutti per concludere questa trattativa. Seedorf è un professionista altamente qualificato, un atleta pluricampione e vanta un solido percorso. Ha già giocato nel campionato brasiliano, un fattore determinante nella nostra scelta. Abbiamo avuto ottimi colloqui e inizieremo questa collaborazione nel migliore dei modi".