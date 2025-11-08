Il Werder vince in rimonta, Steffen: "Bene anche il primo tempo, grato per i tre punti"

Ottimo momento per il Werder Brema, che nelle ultime 5 giornate ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultimo successo è di ieri, per 2-1 in rimonta contro il Wolfsburg. 3 punti che confermano i progressi della formazione di Horst Steffen, tecnico che ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto intervenendo nel post partita.

Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate ai canali ufficiali del club: "Il primo tempo è andato comunque bene: abbiamo avuto un discreto possesso palla, l'intensità era alta e sembrava una delle nostre migliori partite. Tuttavia, eravamo sotto per 1-0 perché non abbiamo difeso al meglio. Ma abbiamo mantenuto l'energia e siamo andati avanti, e anche le sostituzioni hanno dato un po' di brio alla partita. Il pareggio nel finale ci ha aiutato, poi abbiamo visto che il Wolfsburg era in difficoltà e abbiamo segnato il secondo gol. Sono grato per i tre punti".