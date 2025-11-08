Union Berlino-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Goretzka dal 1', riscatto Luis Diaz
Prosegue il programma della 10^ giornata di Bundesliga, che ha in Union Berlino-Bayern Monaco una delle gare di spicco. Solito 4-2-3-1 da parte di Kompany, che in mezzo al campo opta per Goretzka come spalla di Kimmich. Per quanto riguarda il quartetto offensivo, nessun cambio rispetto alla gara di Champions col PSG. Gioca dal primo minuto anche Luis Diaz, protagonista sia in positivo (con la doppietta decisiva) che in negativo (con il fallaccio su Hakimi con conseguente espulsione) nella notte di Parigi. Di seguito le formazioni ufficiali:
Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Diogo Leite; Haberer, Khedira, Schafer, Kemlein, Rothe; Burke, Ansah. All. Baumgart
Bayern Monaco: (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany