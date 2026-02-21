Vinicius-gol non basta, in Liga perde anche il Real Madrid: esultano Osasuna e Barcellona
Scivolone inatteso per il Real Madrid, che torna da Pamplona con una sconfitta pesante in chiave classifica. All’Osasuna basta un 2-1 maturato nei dettagli per piegare i blancos e riaccendere la corsa al vertice della Liga EA Sports. La gara si mette subito sui binari voluti dai padroni di casa: nel primo tempo è Ante Budimir a sbloccarla, trasformando il rigore che lui stesso si era procurato. Il Real fatica a trovare ritmo e deve attendere la ripresa per reagire, affidandosi a Vinícius Júnior, che firma il pareggio tra i fischi del pubblico di El Sadar.
Quando il match sembra avviato verso l’1-1, ecco l’episodio decisivo: al 90’ è Rubén García a trovare il guizzo vincente, regalando tre punti d’oro all’Osasuna. Una rete che rischia di pesare parecchio per il Real Madrid, che resta in testa a quota 60 punti ma vede il Barcellona avvicinarsi pericolosamente, con i blaugrana pronti a giocare contro il Levante per il sorpasso (in caso di vittoria). La vetta ora è tutt’altro che al sicuro.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid ore 2-1
Atlético Madrid - Espanyol ore 21:00
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia ore 14:00
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
Real Madrid – 60 pt (25 partite giocate)
Barcellona – 58 pt (24)
Villarreal – 48 pt (24)
Atlético Madrid – 45 pt (24)
Betis – 42 pt (25)
Espanyol – 35 pt (24)
Celta Vigo – 34 pt (24)
Atletico Bilbao – 34 pt (25)
Osasuna – 33 pt (25)
Real Sociedad – 32 pt (25)
Getafe – 29 pt (24)
Girona – 29 pt (24)
Siviglia – 26 pt (24)
Alavés – 26 pt (24)
Valencia – 26 pt (24)
Rayo Vallecano – 26 pt (24)
Elche – 25 pt (25)
Mallorca – 24 pt (24)
Levante – 18 pt (24)
Real Oviedo – 17 pt (24)