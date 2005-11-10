Lione, il dopo Fonseca è un ex vice di Guardiola: l'annuncio può arrivare lunedì

Il Lione ha ufficializzato due giorni fa la separazione dall'ex Milan e Roma Paulo Fonseca, che ha scelto di lasciare la panchina francese per trasferirsi allo Sporting. L'addio, maturato a sorpresa dopo il successo per 2-0 contro l'Angers e le lacrime del tecnico in campo, ha colto di sorpresa la dirigenza e la squadra.

La situazione dopo l'addio di Fonseca al Lione

Il Lione però ora accelera per il suo sostituto, dopo essere sceso in campo nell'1-1 con la Real Sociedad con Jorge Maciel temporaneamente alla guida della squadra. Secondo quanto riporta Canal + infatti quella che porta allo spagnolo Carlos Vicens è più di una suggestione. L'emittente francese ha citato delle fonti interne alla dirigenza del club che avrebbero confermato che dovrebbe essere lui il nuovo tecnico.

Manca poco per l'accordo totale, ma l'annuncio del Lione è vicino e potrebbe arrivare lunedì, con Maciel alla guida della squadra ad interim fino a domenica. Vicens, spagnolo di 43 anni, ha guidato il Braga nella stagione 2025-26, portando la squadra portoghese fino alle semifinali di Europa League. È stato esonerato il 20 ottobre per risultati meno soddisfacenti. In precedenza ha lavorato al Manchester City, prima con le squadre del settore giovanile, poi nello staff di Pep Guardiola.