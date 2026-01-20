Ajax fiducioso sul trasferimento di Zinchenko. L'ucraino sarebbe il terzo rinforzo invernale

Oleksandr Zinchenko è a un passo dall'Ajax. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club olandese è fiducioso di trovare a breve l'accordo per un trasferimento a titolo definitivo. 29 anni, il terzino ucraino firmerebbe un contratto di soli sei mesi, per poi valutare una nuova destinazione a partire da luglio. Il giocatore è attualmente in forza al Nottingham Forest, con cui ha giocato pochissimo: sole 10 presenze in tutte le competizioni e tanti stop per colpa di un problema all'inguine.

L'Ajax in questa finestra di mercato si è rivelato piuttosto attivo, acquistando Takehiro Tomiyasu, che con Zinchenko ha condiviso l'esperienza all'Arsenal e Maximilian Ibrahimovic, proveniente dal Milan Futuro. I lancieri sono attualmente terzi in classifica in Eredivisie, a -18 dal PSV capolista. In Champions sono 36esimi mentre sono usciti già agli ottavi di finale dalla Coppa d'Olanda.