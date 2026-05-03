Al 45' Tottenham avanti 2-0 sull'Aston Villa: così De Zerbi scavalcherebbe il West Ham
Il Tottenham insegue il sogno sorpasso. Sogno perché ad un certo punto pensare di scavalcare il West Ham al quartultimo posto sembrava diventata una chimera, anche guardando il calendario. Dopo il ko degli Hammers contro il Brentford però la squadra di Roberto De Zerbi sta dando tutto nella complicata sfida esterna contro l'Aston Villa. Al 45' infatti il Tottenham è avanti 0-2 al Villa Park, grazie alle reti siglate da Gallagher al 12' e da Richarlison al 25'. Con questo risultato il Tottenham si porterebbe a quota 37, con il West Ham fermo a 36.
Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida.
Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Tottenham
Aston Villa: Martinez, Cash, Lindelof, Mings, Barkley, Tielemans, Abraham, Sancho, Maatsen, Bogarde, Rogers.
A disposizione: Bizot, Konsa, Buendia, Watkins, Digne, Torres, Garcia, Douglas Luiz, Bailey. Allenatore: Unai Emery.
Tottenham: Kinsky, Danso, Palhinha, Richarlison, Tel, Udogie, Gallagher, Porro, Bentancur, Van de Ven, Kolo Muani.
A disposizione: Austin, Dragusin, Bissouma, Maddison, Gray, Bergvall, Spence, Sarr, Souza. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Il programma completo
Leeds-Burnley 3-1
Brentford - West Ham 3-0
Newcastle - Brighton 3-1
Wolves - Sunderland 1-1
Arsenal - Fulham 3-0
Domenica 3 maggio:
Bournemouth - Crystal Palace 3-0
Manchester United - Liverpool 3-2
Aston Villa - Tottenham
Lunedì 4 maggio:
Chelsea - Nottingham Forest
Everton - Manchester City
Questa la classifica di Premier League
Arsenal 76 punti (35 partite giocate)
Manchester City 70 (33)
Manchester Utd 64 (35)
Liverpool 58 (35)
Aston Villa 58 (34)
Bournemouth 52 (35)
Brentford 51 (35)
Brighton 50 (35)
Chelsea 48 (34)
Fulham 48 (35)
Everton 47 (34)
Sunderland 47 (35)
Newcastle 45 (35)
Crystal Palace 43 (34)
Leeds 43 (35)
Nottingham 39 (34)
West Ham 36 (35)
Tottenham 34 (34)
Burnley 20 (35)
Wolves 18 (35)