Al Nassr, una serata da dimenticare: primo ko e parapiglia finale, schiaffo a Joao Felix
La vetta non è più così salda. La trasferta sul campo dell’Al-Ahli segna la prima sconfitta stagionale in campionato per l’Al-Nassr, battuto 3-2 al termine di una serata storta sotto molti aspetti. A decidere il match è stata la doppietta di Ivan Toney, a segno già al 7’ e al 20’, gol che hanno dato continuità e fiducia ai padroni di casa, capaci di restare sempre in controllo della gara.
L’Al-Nassr ha provato a rientrare in partita con i due pareggi firmati da Al-Amri (31’ e 44’), ma nella ripresa il colpo decisivo è arrivato al 55’ con la rete dell’ex juventino Merih Demiral. Un gol che ha spezzato definitivamente l’equilibrio, in una partita che ha poi vissuto su nervosismo e tensione. Serata complicata anche per Cristiano Ronaldo, rimasto spesso isolato e mai realmente incisivo. L’occasione migliore gli è arrivata da un assist di Joao Felix, ma il controllo difettoso ha vanificato tutto. Né Félix né Kingsley Coman sono riusciti a cambiare il volto del match, nonostante un finale generoso.
Il nervosismo è esploso nel recupero: prima l’espulsione di Boushal per fallo da ultimo uomo, poi la rissa culminata nel rosso a Majrashi per uno schiaffo a Joao Felix. Con dieci minuti di recupero e l’inferiorità numerica, l’Al-Nassr non è più riuscito a reagire. Un ko che arriva dopo il recente pareggio con l’Al-Ettifaq e che riduce il margine in classifica: ora il vantaggio sull’Al-Hilal è di appena due punti. Una battuta d’arresto che potrebbe lasciare strascichi.
CLASSIFICA
Al Nassr 31
Al-Hilal 29
Al-Taawon 28
Al Ahli SC 25
Al Qadsiah 21
Al-Ittihad FC 20
Al-Ettifaq 19
Neom SC 17
Al Khaleej 15
Al Hazem 13
Al Fayha 12
Al Fateh 11
Al Kholood 9
Damac 9
Al Shabab 8
Al Riyadh 8
Al Okhdood 5
Al Najma 2
