Al Nassr, una serata da dimenticare: primo ko e parapiglia finale, schiaffo a Joao Felix

La vetta non è più così salda. La trasferta sul campo dell’Al-Ahli segna la prima sconfitta stagionale in campionato per l’Al-Nassr, battuto 3-2 al termine di una serata storta sotto molti aspetti. A decidere il match è stata la doppietta di Ivan Toney, a segno già al 7’ e al 20’, gol che hanno dato continuità e fiducia ai padroni di casa, capaci di restare sempre in controllo della gara.

L’Al-Nassr ha provato a rientrare in partita con i due pareggi firmati da Al-Amri (31’ e 44’), ma nella ripresa il colpo decisivo è arrivato al 55’ con la rete dell’ex juventino Merih Demiral. Un gol che ha spezzato definitivamente l’equilibrio, in una partita che ha poi vissuto su nervosismo e tensione. Serata complicata anche per Cristiano Ronaldo, rimasto spesso isolato e mai realmente incisivo. L’occasione migliore gli è arrivata da un assist di Joao Felix, ma il controllo difettoso ha vanificato tutto. Né Félix né Kingsley Coman sono riusciti a cambiare il volto del match, nonostante un finale generoso.

Il nervosismo è esploso nel recupero: prima l’espulsione di Boushal per fallo da ultimo uomo, poi la rissa culminata nel rosso a Majrashi per uno schiaffo a Joao Felix. Con dieci minuti di recupero e l’inferiorità numerica, l’Al-Nassr non è più riuscito a reagire. Un ko che arriva dopo il recente pareggio con l’Al-Ettifaq e che riduce il margine in classifica: ora il vantaggio sull’Al-Hilal è di appena due punti. Una battuta d’arresto che potrebbe lasciare strascichi.

CLASSIFICA

Al Nassr 31

Al-Hilal 29

Al-Taawon 28

Al Ahli SC 25

Al Qadsiah 21

Al-Ittihad FC 20

Al-Ettifaq 19

Neom SC 17

Al Khaleej 15

Al Hazem 13

Al Fayha 12

Al Fateh 11

Al Kholood 9

Damac 9

Al Shabab 8

Al Riyadh 8

Al Okhdood 5

Al Najma 2