Dugarry attacca Davide Ancelotti: "A Londra il Lilla non ha fatto nulla e non ha rimpianti?"

La prestazione del Lilla all’Emirates Stadium contro l’Arsenal non ha convinto Christophe Dugarry. La squadra francese, battuta 3-0 dai Gunners, ha offerto una prova giudicata troppo rinunciataria dall’ex campione del mondo, che ha criticato duramente l’atteggiamento mostrato dagli uomini di Davide Ancelotti.

Intervenuto ai microfoni di RMC, Dugarry ha puntato il dito soprattutto contro la mentalità con cui il LOSC ha affrontato una sfida prestigiosa come quella di Champions League. Secondo l’ex attaccante, una partita contro una squadra del livello dell’Arsenal avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per mostrare coraggio e ambizione, indipendentemente dal risultato finale: "Quando hai la possibilità di giocare la Champions, guardi il calendario e dici: andiamo all’Emirates, ci divertiamo, siamo felici".

Per Dugarry, invece, il Lilla ha affrontato la gara con un atteggiamento troppo prudente, senza riuscire mai a mettere realmente in difficoltà gli avversari: "Perdi contro l’Arsenal, va bene, ma devi fare qualcosa in campo. Non è impossibile", ha aggiunto l’ex calciatore francese, contestando anche le dichiarazioni di Ancelotti nel post partita: "Dire di non avere rimpianti dopo una partita così è un problema". Una bocciatura netta per il tecnico dei francesi, accusato di non aver trasmesso alla squadra il giusto spirito per una notte europea di grande prestigio.