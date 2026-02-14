Liverpool, Slot sul futuro di Konatè: "Vorremmo tutti che rimanesse, vedremo come finirà"

Il futuro di Ibrahima Konaté resta avvolto nell'incertezza mentre il suo contratto con il Liverpool si avvia verso la scadenza. Il difensore ha vissuto una stagione complicata, ma nelle ultime uscite ha mostrato segnali di netta ripresa, offrendo prestazioni convincenti dopo il rientro dal periodo di congedo concesso per la scomparsa del padre.

Proprio al suo ritorno in campo contro il Newcastle, Konaté ha trovato la via del gol, pur ammettendo quanto le ultime settimane siano state emotivamente provanti per lui e per i suoi cari. Ai microfoni di TNT Sports, il calciatore ha espresso la sua gratitudine, spiegando quanto sia stato difficile accettare questo lutto, pur consapevole che simili prove facciano parte della vita. Ha inoltre lodato la sensibilità del club e di Slot, che lo aveva invitato a non affrettare il rientro nonostante l'emergenza infortuni. Konaté ha però sottolineato come abbia sentito il dovere di tornare per aiutare i compagni, ringraziando il pubblico di Anfield per l'atmosfera incredibile che sarà necessaria alla squadra fino al termine del campionato.

Interpellato sulla questione, Slot ha fatto chiarezza sulle proprie intenzioni e su quelle del club. Parlando con i cronisti, il tecnico ha dichiarato: "Il fatto che ci sia una trattativa in corso descrive perfettamente la nostra volontà. È chiaro che vorremmo che rimanesse con noi, ma i negoziati sono ancora aperti e vedremo come si concluderanno. Certamente non saremmo seduti al tavolo delle trattative se non avessimo intenzione di confermarlo".