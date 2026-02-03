Clamoroso Fenerbahce: accordo per lo scambio tra Kantè ed En-Nesyri, ma l'affare salta

Attraverso i propri canali social il Fenerbahçe ha aggiornato media e tifosi circa uno scambio destinato a rimanere storico nel mercato turco, ma purtroppo fallito per dettagli burocratici: "Il Fenerbahçe desidera informare i propri sostenitori in merito alle trattative con l'Al-Ittihad per il trasferimento di N’Golo Kanté e Youssef En-Nesyri. Il club sottolinea come l'intero iter sia stato gestito con la massima diligenza e nel pieno rispetto dei piani tecnici concordati, portando a un accordo totale con entrambi i calciatori e al superamento di tutte le visite mediche necessarie.

Nonostante la nostra società abbia adempiuto a ogni obbligo contrattuale nei tempi previsti, caricando correttamente tutta la documentazione nel sistema FIFA TMS, l'operazione non si è conclusa a causa di errori nell'inserimento dei dati da parte dell'Al-Ittihad. Il Fenerbahçe si è attivato immediatamente presso la FIFA per richiedere una proroga e risolvere l'impasse burocratica, ma il club saudita, senza fornire alcuna giustificazione, non ha completato le procedure necessarie.

A causa di questo comportamento della controparte, il processo di trasferimento è purtroppo naufragato. Comprendiamo e condividiamo la profonda delusione della nostra tifoseria per questo esito imprevisto, ma ribadiamo la ferma determinazione della dirigenza nel proseguire il rafforzamento della rosa con lo stesso impegno e disciplina mostrati finora, per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati".