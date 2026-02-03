Ufficiale Chelsea, pubblicato il riepilogo delle operazioni di gennaio: torna Sarr per la difesa

Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato, il Chelsea ha pubblicato un riepilogo completo di tutte le operazioni del club (Prima Squadra, Under 21 e Under 18) effettuate nel mese di gennaio 2026.

Acquisti e nuovi contratti

L'unico volto nuovo a titolo definitivo è Yisa Alao, terzino sinistro di 17 anni prelevato dallo Sheffield Wednesday. Il giovane, che vanta già cinque presenze tra i professionisti, ha firmato un contratto fino al 2028. Sul fronte rinnovi, l'ala dell'Academy Ryan Kavuma-McQueen ha siglato il suo primo contratto da professionista dopo essersi messo in luce con le formazioni U21 e U19 e con la nazionale inglese U17. Non si registrano, invece, nuovi arrivi con la formula del prestito.

Cessioni a titolo definitivo

Gennaio ha segnato la fine dell'avventura a Stamford Bridge per diversi profili, su tutti Raheem Sterling, che ha risolto consensualmente il contratto dopo tre stagioni e mezzo. Molti giovani dell'Academy hanno cercato fortuna altrove: Leo Castledine è passato al Middlesbrough, Ato Ampah allo Stoke City e Joel Philbert ai rivali del Tottenham. Da segnalare anche il trasferimento in Italia di Yahya Idrissi, approdato al Milan nell'ultimo giorno di mercato, e il passaggio di Harry McGlinchey allo Sheffield United. Si è concluso inoltre il prestito di Facundo Buonanotte, rientrato al Brighton per poi essere girato al Leeds.

Prestiti e rientri

Intensa l'attività sul fronte prestiti: Axel Disasi ha raggiunto il West Ham, mentre Aaron Anselmino e David Fofana sono stati girati allo Strasburgo (Anselmino dopo essere stato richiamato dal Borussia Dortmund). Kendry Paez torna in Sudamerica, al River Plate, dopo il richiamo dal prestito in Francia. Hanno lasciato il club temporaneamente anche Tyrique George (Everton), Frankie Runham (Ipswich Town) e Joseph Wheeler-Henry (Brentford). Infine, sono rientrati alla base per fine prestito o per essere ricollocati: Mamadou Sarr, Teddy Sharman-Lowe (eletto giocatore del mese a novembre al Bolton), Kiano Dyer e Caleb Wiley.