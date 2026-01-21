Ufficiale Andres Gomez saluta definitivamente il Rennes. È stato acquistato dal Vasco Da Gama

Le prestazioni degli ultimi mesi di Andres Gomez, esterno d'attacco classe 2002, con la maglia del Vasco Da Gama hanno convinto il club brasiliano ad acquistare il suo cartellino dal Rennes. Lo comunica il club francese con una nota sul proprio sito salutando il colombiano che in Francia ha giocato un solo anno segnando tre reti in 19 presenze:

"Prestato al Vasco da Gama, il leggendario club calcistico brasiliano, ad agosto, Andrés Gómez ha impressionato in Brasile. Titolare fisso, il colombiano ha fornito otto assist e ha giocato un ruolo chiave nell'impressionante striscia di vittorie della sua squadra, conclusasi con la sconfitta contro il Corinthians nella finale di Coppa del Brasile.

Lo Stade Rennais F.C. e il club di Rio de Janeiro hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante. Dopo una stagione con i rossoneri, Andrés ha collezionato 19 presenze con il club bretone, segnando 3 gol.

Lo Stade Rennais F.C. ringrazia Andrés per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera".