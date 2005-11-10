Lo Strasburgo è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Samir El Mourabet. Nato a Strasburgo e cresciuto nella Racing Mutest Académie, il centrocampista della nazionale marocchina sarà ora legato al club fino al 2031.

Strasburgo, ufficiale il rinnovo di El Mourabet: contratto fino al 2031

Nato a Strasburgo, Samir El Mourabet è entrato nel Racing all'età di dieci anni. Cresciuto nella Racing Mutest Académie, il giovane originario della città alsaziana ha percorso tutte le tappe delle giovanili prima di approdare alla prima squadra.

A 21 anni, il centrocampista ha disputato 48 partite nella scorsa stagione, contribuendo in particolare allo storico percorso europeo del Racing in UEFA Conference League. Ha inoltre compiuto un ulteriore passo avanti debuttando con la nazionale del Marocco, con cui conta attualmente nove presenze e ha disputato il Mondiale di quest'estate.

Questo prolungamento testimonia la fiducia del Racing in Samir, che continuerà il proprio percorso di crescita con i colori del club in cui si è formato.