La Hormiga Gonzalez nel mirino del Barcellona: il dopo Lewandowski può arrivare dal Cile

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione e, secondo quanto riportato da SPORT, l’attaccante ventiduenne del Chivas, Armando Gonzalez, è diventato un obiettivo concreto per Deco nelle ultime settimane. Il club catalano ha già avviato i primi contatti tramite la propria direzione sportiva, aprendo un dialogo con il padre del giocatore — figura chiave nella gestione della sua carriera — a testimonianza di un interesse serio, sebbene non si possa ancora parlare di una trattativa in fase avanzata.

Gonzalez, soprannominato "La Hormiga" (la formica), si è imposto in questa stagione come uno dei finalizzatori più prolifici della Liga MX, mettendo a segno 17 gol e un assist in 24 presenze con il Chivas. Grazie ai suoi movimenti rapidi, alla reattività e alla freddezza sotto porta, il giovane centravanti ha attirato l'attenzione di diversi club europei negli ultimi mesi.

In Messico, l'accostamento al Barcellona viene considerato una mossa strategica con un fondo di verità importante. Con Hansi Flick chiamato a pianificare il futuro dopo Robert Lewandowski e i vincoli finanziari del club che impediscono colpi faraonici, Gonzalez rappresenta un'opzione accessibile ma di rendimento garantito, con una valutazione di mercato decisamente più abbordabile rispetto ai top player del vecchio continente.