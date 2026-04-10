Il Real Madrid alza bandiera bianca: 1-1 col Girona, il Barcellona può scappare a +9

Un pareggio che sa di resa. Il Real Madrid frena ancora e rischia di dire addio alla corsa al titolo. Nell'anticipo della 31ª giornata de LaLiga, i Blancos non vanno oltre l’1-1 casalingo contro il Girona, al termine di una gara che conferma il momento complicato della squadra.

Dopo due sconfitte ravvicinate, la formazione madrilena cercava una reazione davanti al proprio pubblico. Il vantaggio è arrivato a inizio ripresa grazie a Federico Valverde, che al 51’ ha portato avanti i suoi con la complicità di Gazzaniga. Ma la gioia è durata poco: al 62’ Thomas Lemar ha trovato il pareggio con una splendida conclusione dal limite, gelando il Bernabéu.

Un risultato pesante, perché potrebbe consentire al Barcellona di allungare in vetta: il distacco è ora di sei punti, con i catalani che potranno ipotecare il titolo vincendo il derby contro l'Espanyol. Non arrivano segnali incoraggianti nemmeno sul piano del gioco e della fiducia. Per la prima volta dopo tre mesi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham sono partiti insieme titolari, ma senza riuscire a incidere come atteso.

Un pareggio che pesa anche in vista dell’impegno europeo: mercoledì il Real sarà atteso a Monaco per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern, dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata. Servirà una reazione immediata per dire addio a tutti i sogni di gloria.

La classifica

Barcellona 76

Real Madrid 70

Villarreal 58

Atl. Madrid 57

Betis 45

Celta Vigo 44

Real Sociedad 41

Getafe 41

Osasuna 38

Espanyol 38

Ath. Bilbao 38

Girona 38

Vallecano 35

Valencia 35

Alaves 32

Maiorca 31

Siviglia 31

Elche 29

Levante 26

Oviedo 24