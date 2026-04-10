Vittoria e terzo posto: il Marsiglia non sbaglia, 3-1 al Metz firmato Auba, Paixao e Traoré
L’Olympique Marsiglia reagisce subito alla sconfitta contro il Monaco e torna al successo battendo il Metz per 3-1 nel secondo anticipo della 29ª giornata di Ligue 1, conquistando tre punti fondamentali nella corsa Champions.
La squadra di Habib Beye parte forte e impone subito il proprio ritmo. Dopo un avvio in cui il Metz fatica a contenere le iniziative offensive dei marsigliesi, è Pierre-Emerick Aubameyang a sbloccare la gara al 13’: un destro all’incrocio che premia una ripartenza perfetta. Il dominio ospite prosegue anche dopo il vantaggio, con diverse occasioni non concretizzate da Gouiri e Greenwood.
Nella ripresa il Marsiglia trova subito il raddoppio con Paixão, bravo a finalizzare al 48' una giocata in profondità. Ma la sfida si riapre immediatamente: al 49’ Tsitaishvili accorcia le distanze approfittando di un momento di disattenzione difensiva. Il Metz prova a restare in partita, ma nel recupero arriva il gol che chiude definitivamente i conti: Traoré firma il 3-1 al 93’.
Classifica
PSG 63
Lens 59
Marsiglia 52
Lilla 50
Monaco 49
Lione 48
Rennes 47
Strasburgo 43
Lorient 38
Tolosa 37
Brest 36
Paris FC 35
Angers 33
Le Havre 28
Nizza 27
Auxerre 23
Nantes 18
Metz 15
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