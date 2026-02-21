Athletic Bilbao, Valverde: "Vittoria molto importante, testa solo al Rayo Vallecano"

Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria per 2-1 conquistata tra le mura amiche contro l'Elche: "Nel secondo tempo la nostra idea era di mantenere la pressione iniziale, e nel finale sono arrivati ​​il ​​rigore e il gol. È una vittoria molto importante. Siamo ambiziosi e vogliamo guardare avanti. Ciononostante, abbiamo del lavoro da fare. Al momento, siamo concentrati solo sulla prossima partita contro il Rayo Vallecano".

L'allenatore dei baschi ha sottolineato l'atteggiamento della sua squadra di fronte alle avversità: "Abbiamo qualcosa in questa squadra che dobbiamo mantenere: la perseveranza, la voglia di vincere. I nostri avversari lo sanno e dobbiamo far sentire la nostra presenza. È così che siamo riusciti a vincere".