Lens, l'ex Warmuz: "Se non diciamo che è in corsa per il titolo, stiamo sbagliando"

Guillaume Warmuz, ex portiere del Lens con cui ha conquistato la Ligue 1 nella stagione 1997/98, in un'intervista RMC Sport ha parlato della possibilità che la formazione ora allenata da Pierre Sage trionfi quest'anno nel massimo campionato francese: "Lo vedo chiaramente. Il primo obiettivo, implicito, era la qualificazione alla Champions League. Con la vittoria contro il Paris FC, credo che questo passo sia quasi compiuto. Ci vorrebbe un crollo epocale, che non credo accadrà. E poi, il secondo passo è la cautela, perché non possiamo annunciare oggi che il Lens sarà ufficialmente una contendente al titolo. Ma se non diciamo che il Lens è in lizza per il titolo, stiamo perdendo il punto".

Sui punti di forza della squadra, grazie ai quali si sta affermando come la rivelazione della Ligue 1, dice: "C'è una combinazione di cose positive. Innanzitutto, c'è la scelta dell'allenatore. Ha costruito la sua squadra, ha scelto i giocatori che voleva. Poi c'è Jean-Louis Leca, arrivato apparentemente dal nulla. Il presidente gli ha affidato l'incarico di direttore sportivo e ha fatto un lavoro straordinario. Ha fatto scelte eccellenti e ha indirizzato perfettamente le reclute. Poi c'è l'atmosfera, lo spirito di squadra, che, grazie a questa energia collettiva, ha permesso loro di distinguersi da tutte le altre squadre del campionato francese finora. E non dimentichiamo la qualità tecnica".