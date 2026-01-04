Arsenal, Rice spacca tutto. Seconda doppietta in carriera: "Statistica pazzesca"

Un duello all'ultimo respiro, contro un Bournemouth mai domo. Ma l'Arsenal ha cavalcato l'onda della doppietta di Declan Rice, centrocampista inglese sempre più leader tecnico e carismatico dei Gunners, in vetta alla Premier League con 6 punti di scarto rispetto all'Aston Villa dopo il 3-2 inferto alle Cherries.

La seconda doppietta in carriera per Rice, un momento che non dimenticherà tanto facilmente: "È una statistica pazzesca. Non ho segnato molto in questa stagione, a dire il vero. Avevo segnato solo due gol, quindi realizzare una doppietta oggi, in una vittoria importante, è stata una sensazione davvero bellissima. Quando vinci e riesci ad aiutare la squadra come ho fatto io oggi, aggiunge sempre quel qualcosa in più di speciale. Sono felicissimo per i gol e, cosa ancora più importante, per i tre punti, perché il Bournemouth è una squadra molto forte, soprattutto qui (a casa loro, ndr)", le prime parole rilasciate a Sky Sports UK.

L'importanza della vittoria contro il Bournemouth: "Enorme. Dopo l’Aston Villa, la cosa fondamentale oggi era dare continuità e andare a vincere. La vittoria contro l’Aston Villa non sarebbe servita a nulla se non fossimo venuti qui oggi e non avessimo portato a casa niente. In questo periodo dell’anno è davvero importantissimo: il calendario è folle, le partite arrivano una dopo l’altra e se riesci a vincere le tue gare nel periodo natalizio, aggiungendole a quanto abbiamo già fatto, ti mette in una posizione davvero ottima. Dobbiamo continuare a costruire su questo, mantenere la mentalità giusta e continuare a spingere, ma adesso siamo in un ottimo momento. Speriamo continui così".

Infine un ultimo parere sul primo gol siglato appena da fuori area, un colpo da biliardo dritto in fondo alla rete: "È stato un bel gol da segnare, perché non ne avevo fatti molti da fuori area in questa stagione", l'ammissione finale di Rice.