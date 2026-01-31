L'Arsenal torna a vincere, Rice: "Oggi troppo importante, ogni partita è una finale"

Declan Rice, faro del centrocampo dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 0-4 ottenuto dai Gunners sul campo del Leeds. Vittoria fondamentale, a maggior ragione perché arrivata dopo aver raccolto 2 punti nelle precedenti 3 partite. Di seguito le parole del centrocampista inglese: "Dopo le ultime tre prestazioni sapevamo quanto fosse importante la partita di oggi. Vincere 4-0 è una vittoria enorme per noi.

Possiamo controllare ciò che possiamo controllare e dobbiamo continuare a vincere le partite e a spingere. Quel che sarà, sarà. Finora siamo primi in Premier League e abbiamo vinto otto partite su otto in Champions League. Non possiamo lamentarci di dove siamo. Siamo in una posizione davvero forte, sappiamo di avere una squadra davvero forte. Ogni partita è una finale di coppa. Ci aspettano quattro lunghi mesi, ma siamo preparati. Continuiamo a giocare e diamo il massimo".