Arsenal in calo, Rice: "Discussione in spogliatoio, il titolo dovremo guadagnarcelo"

La leadership dell'Arsenal in Premier League ora non è più così solida. A causa degli ultimi 2 pareggi, rimediati contro Brentford e Wolverhampton, il vantaggio dei Gunners sul Manchester City secondo - che invece negli ultimi 180 minuti ha fatto bottino pieno - è sceso a soli 5 punti. Un calo di rendimento che fa riemergere i soliti fantasmi che più volte hanno animato al momento decisivo l'ambiente dei Gunners, reduci da tre secondi posti consecutivi in Premier e assenti dal trono d'Inghilterra dalla stagione 2003/04.

Declan Rice, centrocampista e faro della formazione di Arteta, in un'intervista a The Sun ha parlato della situazione che sta vivendo la sua squadra: "Dopo la partita contro i Wolves, abbiamo avuto una discussione sincera. Il tiolo non ci verrà servito su un piatto d'argento: dovremo andare a prendercelo. Dobbiamo guadagnarcelo ed essere pronti ad affrontare qualsiasi cosa ci capiti".

Arsenal chiamato ad un'immediata reazione già nel weekend, in una delle partite più calde della sua stagione. Domani, infatti, i Gunners sono attesi dal derby contro il Tottenham (che farà di tutto per giocare uno scherzetto ai cugini, cercando di togliere loro punti chiave in ottica titolo).