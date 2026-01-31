Arsenal, Arteta: "Grande merito ai ragazzi, la squadra ha mostrato resilienza e qualità"

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, parlando a BBC Match of the Day, ha commentato così il successo sul Leeds: "Vincere 4-0 qui è molto difficile, vediamo quando accadrà la prossima volta. Un grande merito ai ragazzi. La squadra ha dimostrato una vera superiorità, resilienza, carattere e ovviamente qualità. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra".

Sul possibile infortunio di Saka: "Non lo sappiamo ancora. Ha avuto un piccolo fastidio durante il riscaldamento". Chiusura sulla prova di Madueke, lanciato dal primo minuto: "Devi essere buttato in campo quando meno te lo aspetti e lui ha reagito davvero bene".