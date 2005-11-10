Carragher durissimo: "Bruno Fernandes vergognoso. Così distrugge la squadra"

Jamie Carragher ha criticato duramente Bruno Fernandes per aver messo in discussione la tattica del Manchester United dopo la sconfitta per 4-1 contro il Como, pur sostenendo che questo momento no potesse segnare la fine dell'avventura per Michael Carrick. Nel post-partita, il portoghese ha contestato la scelta di non pressare il Como a uomo, mentre Carrick ha risposto in conferenza stampa affermando che "se non rientri di corsa, non vincerai mai".

Le uscite di Fernandes arrivano a poco più di una settimana dalle dichiarazioni di Lisandro Martínez contro i vertici societari dopo il 2-0 subito contro l'Atlético Madrid; Carragher aveva già stroncato le parole del difensore argentino e ha mantenuto una linea altrettanto severa nei confronti del capitano dei Red Devils. Intervenuto ai microfoni di CBS Sports, Carragher ha attaccato frontalmente il centrocampista lusitano: "Abbiamo detto che Lisandro Martínez era del tutto fuori luogo per aver chiamato in causa la dirigenza. Per Bruno Fernandes fare una cosa del genere è una vergogna. La scorsa stagione è stato nominato calciatore dell'anno, e questo è successo grazie all'arrivo di Michael Carrick in panchina: non avrebbe mai vinto quel premio senza di lui, che lo ha riportato nella sua posizione ideale. Corre per tutto il campo come un bambino nel cortile della scuola per compiacere i tifosi; tutti pensano che stia lavorando duro, ma non è così: facendo in questo modo finisce per distruggere il resto della squadra".

L'ex difensore ha poi tracciato un paragone impietoso con la storia del club e affondato il colpo: "Non sta giocando nell'era più gloriosa del Manchester United, ma anni fa c'era un capitano di nome Bryan Robson che non giocava in squadre capaci di vincere il campionato o le coppe europee ogni anno, eppure è ancora considerato una leggenda. Non ha mai gettato un allenatore o un compagno in pasto ai media, ha sempre lottato per lo United. Vederlo giocare ogni settimana mentre sbraccia costantemente contro i compagni è penoso, ed è una vergogna che abbia chiamato in causa il tecnico visto come sta rendendo in campo in questa stagione. Un atteggiamento pessimo, non da capitano del Manchester United. Quanti allenatori ha avuto? Possibile che ogni singolo tecnico allo United fosse privo di un'identità? Cesc Fàbregas al Como sta dimostrando di essere il miglior giovane allenatore in circolazione, ma il Manchester United è marcio dall'alto verso il basso: tutto ciò che riguarda il club è compromesso».