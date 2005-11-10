Walker: "Kane arrivò ad un passo dal City, mi chiese anche informazioni sulla squadra"

Harry Kane è stato 'molto vicino' a trasferirsi al Manchester City nel 2021: a rivelarlo è stato Kyle Walker, spiegando come l'attaccante gli avesse espresso personalmente il proprio interesse per il passaggio ai Citizens. "Mi disse: "Voglio venire", chiedendomi anche qualche dettaglio sulla squadra", ha raccontato Walker ai microfoni di talkSPORT. "Immagino però che i due club non siano poi riusciti a trovare un accordo economico definitivo". In seguito, lo stesso ex allenatore del City Pep Guardiola ha confermato che la società presentò ben quattro offerte ufficiali per Kane, tutte regolarmente respinte dal Tottenham.

Poi Kane ha lasciato comunque il Tottenham, ma per il Bayern Monaco

Il centravanti inglese ha poi eventualmente completato il suo trasferimento al Bayern Monaco nell'agosto del 2023 per una cifra iniziale di 86,4 milioni di sterline, spinto dalla volontà di inseguire quei trofei che gli erano sempre sfuggiti nel nord di Londra.

Infine, Walker ha speso parole di grande stima per l'instancabile cultura del lavoro di Kane, definendolo un vero e proprio modello per i giovani calciatori ed evidenziando come la sua straordinaria determinazione lo abbia trasformato in uno dei bomber più forti al mondo.